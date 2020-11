Lista de repositórios de recursos educacionais disponíveis online

[1]

Esta lista (organizada em ordem alfabética) contém links para alguns repositórios digitais de materiais educativos, principalmente direcionados à educação básica, que estão sendo levantados pela equipe da pesquisa "Mapeamento REA". Cada item contém o nome da plataforma, seus responsáveis, o link e uma breve descrição da iniciativa, retirada de seu próprio site ou de falas de seus responsáveis.

Se você conhece algum repositório que não está nesta lista ou pensa que pode complementar as informações nela contidas, sua colaboração será muito bem-vinda!

Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES)

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS)

https://ares.unasus.gov.br/acervo/

Repositório digital de recursos educacionais abertos da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). Armazena, organiza, dissemina e preserva os recursos educacionais desenvolvidos para o ensino-aprendizagem de trabalhadores da saúde. Aqui você encontra vídeos, textos, imagens, entre outros conteúdos, para atender às necessidades de formação e capacitação desses trabalhadores. O repositório é alimentado de forma colaborativa pelas diversas instituições da Rede UNA-SUS, com base em diretrizes comuns e processos criteriosos de avaliação dos materiais, que garantem a sua qualidade. O ARES é de acesso aberto e garante a possibilidade de uso, por qualquer pessoa, dos recursos educacionais publicados.

http://www.soplaar.com/busca_material_individual.php

Rede social de conhecimento e cultura onde os Internautas podem contribuir disponibilizando material pedagógico, criando jogos educativos e textos literários.





Biblioteca Digital Vérsila - [Descontinuada a partir de 01/09/2016]

Vérsila Educacional

http://biblioteca.versila.com/

A Biblioteca Digital Vérsila foi considerada o maior concentrador de acervos abertos acadêmicos do hemisfério sul. Inaugurada em novembro de 2015, a biblioteca reúnia e oferecia gratuitamente milhões de itens digitais de produção científica oriundos dos melhores centros de pesquisa do mundo. A plataforma era integrante do consórcio internacional Open Archives Initiative, na modalidade de Service Provider, e o acervo era composto quase exclusivamente de textos completos e abertos. A iniciativa, criada, desenvolvida e mantida pela Vérsila Educacional, havia sido reconhecida e destacada por vários centros de pesquisa do Brasil e exterior. O objetivo da Biblioteca Digital Vérsila era oferecer em um único local, de maneira simples, independente, relevante e gratuita o melhor da produção acadêmica aberta, tornando-se assim um serviço à comunidade científica e referência internacional em biblioteconomia digital.

Banco Internacional de Objetos Educacionais

Ministerio da Educação, Ministerio de Ciência e Tecnologia

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/

Esse Banco Internacional tem o propósito de manter e compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso, mais elaborados e em diferentes formatos - como áudio, vídeo, animação, simulação, software educacional - além de imagem, mapa, hipertexto considerados relevantes e adequados à realidade da comunidade educacional local, respeitando-se as diferenças de língua e culturas regionais. Este repositório está integrado ao Portal do Professor, também do Ministério da Educação. Espera-se ainda com este repositório estimular e apoiar experiências individuais dos diversos países, ao mesmo tempo que se promove um nivelamento de forma democrática e participativa. Assim, países que já avançaram significativamente no campo do uso das tecnologias na educação poderão ajudar outros a atingirem o seu nível.

Copyleft Pearson Education - [Descontinuado]

Pearson

http://www.copyleftpearson.com.br/home.aspx

Copyleft foi um site criado pela Pearson Education do Brasil para promover o amplo acesso a obras educacionais ou de apoio ao aprendizado, não se restringindo a textos mas também abrangendo objetos de aprendizado nos formatos suportados (txt, xls, ppt, pps, doc, pdf, docx, xlsx, pptx, ppsx) Sem fins lucrativos, o Copyleft teve como meta propiciar uma distribuição democrática do conhecimento e criar uma base de referência para professores, estudantes, pesquisadores e para a população em geral, além de abrir espaço para novas idéias e abordagens que possam vir a ser publicados comercialmente. Se você é um autor e está disposto a compartilhar seu conteúdo, clique no botão “Publicar” e siga as instruções. A publicação é gratuita, não remunerada e somente pelo período desejado pelo autor. Se estiver buscando conteúdos, poderá fazer buscas por área ou título, por autor e por palavras-chave. Ao encontrar o conteúdo que deseja, clique em “Download” e siga as instruções. Tanto a busca como o download são gratuitos.

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

http://curriculomais.educacao.sp.gov.br



Iniciativa que, por meio de uma plataforma online de sugestões de objetos digitais de aprendizagem (ex: vídeos, animações, jogos, simuladores, infográficos, áudios), relacionadas ao Currículo do Estado de São Paulo, visa estimular e incentivar o uso de novas tecnologias como recurso pedagógico complementar pelos professores e alunos, em especial, na sala de aula.

Currículo Digital da Cidade de São Paulo

Prefeitura Municipal de São Paulo

https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br/

O Currículo da Cidade de São Paulo foi criado a muitas mãos a partir dos conhecimentos produzidos e das práticas realizadas pelas professoras e professores da Rede Municipal de Ensino ao longo dos últimos anos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o movimento de atualização do currículo envolveu mais de 43 mil estudantes e 16 mil professores ao longo de 2017, em paralelo às discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que se faziam nacionalmente, de forma a ser a primeira cidade a lançar o documento em sua versão já alinhada às diretrizes nacionais. O material faz referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

http://www.educopedia.com.br/

Plataforma online onde alunos e professores podem acessar atividades autoexplicativas de forma lúdica e prática. As aulas incluem planos de aula e apresentações voltados para professores que queiram utilizar as atividades com os alunos. Cada uma delas possui temas, competências e habilidades contempladas nas orientações curriculares da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Essas orientações curriculares de cada ano e cada disciplina foram divididas em 32 aulas digitais, que correspondem às semanas do ano letivo, retiradas àquelas voltadas para avaliações e revisões.

Instituto Inspirare, Instituto Natura, Instituto Educadigital, TIC Educa, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

http://escoladigital.org.br

Escola Digital é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais voltados a apoiar processos de ensino e aprendizagem dentro e fora da sala de aula. O site foi criado com o objetivo de facilitar o acesso de educadores, escolas e redes de ensino a materiais educativos de base tecnológica, de forma a enriquecer e dinamizar as práticas pedagógicas. A plataforma também apoia alunos que querem aprofundar seus estudos e familiares preocupados em acompanhar a educação de seus filhos.

Portal do Professor

Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/

Espaço para o professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre educação e iniciativas do MEC ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um curso. Poderão se inscrever apenas pessoas ligadas às instituições de ensino públicas e privadas. As demais poderão navegar livremente, pois todas as informações são de acesso público.

Portal Domínio Público

Ministério da Educação

http://www.dominiopublico.gov.br



O "Portal Domínio Público", lançado em novembro de 2004 (com um acervo inicial de 500 obras), propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de computadores - Internet - uma biblioteca virtual que deverá se constituir em referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral. Este portal constitui-se em um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal.

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Prefeitura Municipal de São Paulo

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/default.aspx

Desde setembro de 2011, com a assinatura do decreto nº 52.681, de 26 de setem­bro de 2011, do então prefeito Gilberto Kassab (PSD-SP), todo material didático produzido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo é registrado sob licenças flexíveis e está disponível online.

Colégio Dante Alighieri

http://www.colegiodante.com.br/rea/

O REA Dante é o espaço de Recursos Educacionais Abertos do Colégio Dante Alighieri. Nele, são disponibilizados alguns materiais didáticos em formato digital. Além disso, você pode conferir o material multimídia produzido pela equipe do Dante. A melhor parte desse projeto é que todo o conteúdo disponibilizado neste site pode ser utilizado e adaptado, já que está sob licença Creative Commons.

Colégio Visconde de Porto Seguro

http://www.ocw.portoseguro.org.br/

O ambiente PortoOpenCourseWare oferece conteúdos educacionais digitais produzidos pela comunidade escolar do Colégio Visconde de Porto Seguro. Todos os que publicam conteúdos aqui o fazem voluntariamente, respeitando os Termos de Uso. Adotamos licenças livres Creative Commons e nos associamos ao OpenCourseWare Consortium, que reúne respeitadas instituições de ensino de todo o mundo. Nós, da Fundação Visconde de Porto Seguro compartilhamos as ideias de democratização do acesso à educação propagadas pelo movimento REA. Por isso, somos a primeira escola de educação básica do mundo a fazer parte deste Consórcio. Acreditamos que o conhecimento produzido e difundido em nossa Escola deva ser compartilhado com todas as pessoas. Sejam todos bem-vindos!

http://planetabiologia.com

O site planeta biologia conta com um bom número de material relacionado a área de biologia e ciências. Entre os materiais você vai encontrar material em powerpoint que pode ser editado livremente, material em PDF, vídeos, animações e simuladores.

Ambiente Educacional Web

http://ambiente.educacao.ba.gov.br/

O Ambiente Educacional Web - AEW é um espaço pedagógico multidisciplinar criado para que estudantes e professores possam acessar, compartilhar e construir conhecimentos por meio das novas tecnologias da informação e da comunicação. No AEW, a comunidade escolar pode encontrar conteúdos digitais registrados em licenças livres, ter acesso a softwares livres que auxiliam na produção de mídias, e a sites temáticos das disciplinas e dos temas transversais. Futuramente, será possível interagir e compartilhar produções através de uma Rede Social Educacional.

Edukatu - Rede de Aprendizagem para o Consumo Consciente

http://edukatu.org.br/

O Edukatu é uma rede de aprendizagem que visa incentivar a troca de conhecimentos e práticas sobre consumo consciente entre professores e alunos do Ensino Fundamental de escolas em todo o Brasil. Além de reunir informações e materiais de referência sobre o tema, o Edukatu convida os participantes a realizar atividades por meio de circuitos de aprendizagem. Essa navegação guiada é uma experiência inovadora que os levará: 1. a solucionar desafios de pesquisa e estudo; 2. a comentar e debater com outros internautas; 3. a compartilhar suas produções e/ou criações sobre o tema; e 4. a promover ações práticas de intervenção nas comunidades escolares envolvidas. Por meio dos circuitos de aprendizagem e de outras ferramentas interativas, o Edukatu visa ser também um instrumento de mobilização, facilitando o desenvolvimento de uma comunidade de engajamento contínuo em favor do consumo consciente. Nessa rede, cada participante se tornará um disseminador do que aprendeu, ampliando de forma colaborativa o alcance dos debates e intervindo diretamente no dia a dia e nas práticas cotidianas daqueles que o cercam.

REAMAT (Recursos Educacionais Abertos de Matemática)

UFRGS

https://www.ufrgs.br/reamat/

Esse é o repositório de recursos educacionais abertos mantido pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todo o material é produzido de forma colaborativa envolvendo editores de toda a comunidade. Disponibilizas diversos livros didáticos como: cálculo numérico, computação científica em linguagem C, álgebra linear, transformadas integrais, cálculo de uma variável, cálculo de várias variáveis e cálculo vetorial.

UFRGS

https://www.ufrgs.br/wiki-r

A enciclopédia sobre Linguagem de Programação R que todos podem colaborar!

Recursos educacionais multimídia para a matemática do ensino médio

Unicamp

http://m3.ime.unicamp.br/

Esse é o portal principal da coleção M³ Matemática Multimídia, que contém recursos educacionais multimídia em formatos digitais desenvolvidos pela Unicamp com financiamento do FNDE, SED, MCT e MEC para o Ensino Médio de Matemática no Brasil. São mais de 350 recursos educacionais no formato de vídeos, aúdios, softwares e experimentos, que estão licenciados sob uma licença Creative Commons - é permitido copiar, distribuir, exibir, executar a obra e criar obras derivadas, mas não é permitido o uso comercial ou o relicensiamento sobre uma licença mais restritiva.

Fundação Getúlio Vargas

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/

A Fundação Getulio Vargas é a primeira instituição brasileira a ser membro do OpenCourseWare Consortium – OCWC –, um consórcio de instituições de ensino de diversos países que oferecem conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela internet. Membro desde julho de 2008, o FGV Online venceu, em 2011, a primeira edição do OCW People's Choice Awards – premiação para as melhores iniciativas dentro do consórcio –, na categoria de programas mais inovadores e de vanguarda.

Secretaria de Educação a Distância - SEED

http://rived.mec.gov.br

O RIVED é um programa da Secretaria de Educação a Distância - SEED, que tem por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem. Tais conteúdos primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes, associando o potencial da informática às novas abordagens pedagógicas. A meta que se pretende atingir disponibilizando esses conteúdos digitais é melhorar a aprendizagem das disciplinas da educação básica e a formação cidadã do aluno. Além de promover a produção e publicar na web os conteúdos digitais para acesso gratuito, o RIVED realiza capacitações sobre a metodologia para produzir e utilizar os objetos de aprendizagem nas instituições de ensino superior e na rede pública de ensino.

Biblioteca Digital de Ciências

Laboratório de Tecnologia Educacional (Unicamp)

http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/index.php

A Biblioteca Digital foi inaugurada em Abril de 2006 com todo material já desenvolvido pelo LTE e aberta à submissão de softwares, imagens, teses, monografias e apostilas voltadas ao ensino de qualquer disciplina da área biológica. Todo conteúdo aqui disponibilizado é oferecido gratuitamente para ser usado livremente, sendo de responsabilidade dos autores. Disponibilizamos inclusive os arquivos fontes de softwares, para que estes possam ser modificados, visando o ajuste mais adequado às necessidades de cada usuário. Além dos materiais já citados, a Biblioteca Digital do LTE também disponibiliza os artigos científicos publicados pela Revista Brasileira de Ensino de Bioquímica e Biologia Molecular. Todo conteúdo publicado pela Biblioteca Digital do LTE passa por um processo de revisão semelhante ao das publicações científicas tradicionais.

UFRGS

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/

O site Educação Matemática e Tecnologia Informática tem como um dos objetivos a apresentação de material que trate do potencial da tecnologia informática no âmbito da educação matemática escolar. Especial atenção é dada a seleção de software, com escolhas que recaem sobre aqueles que se caracterizam como ambientes de expressão e exploração, o que significa a oportunidade de viabilizar práticas pedagógicas que coloquem os alunos no papel de ativos aprendizes. Pensando-se naqueles professores ainda com pouca experiência na utilização desta tecnologia também apresentamos atividades que podem servir como ponto de partida para trabalho em sala de aula. E dado o crescente número de informação que circula na Internet, procuramos também selecionar artigos e links que contribuam para a formação de professores e alunos. O site também e' utilizado ao longo dos trabalhos da disciplina, de mesmo nome, do curso de Licenciatura em Matemática da UFRGS. Esta disciplina tem como propósito preparar o futuro professor no uso de tecnologia informática no âmbito do ensino e aprendizagem da Matemática escolar. Parte da produção dos alunos tem sido aqui publicada, criando-se desta forma um ambiente para produção de cultura no uso de tecnologia informática. Sobre as licenças de uso do material disponibilizado no site EDUMATEC: é permitido copiar, distribuir, exibir, executar o material , desde que sejam dados os créditos de autoria, na forma especificada pelos autores. Não é permitido o uso do material com finalidades comerciais. Em cada cada novo uso ou distribuição do material deve ser deixado claro os termos desta licença de uso.

http://www.klickeducacao.com.br/

Universidade de São Paulo (USP)

http://futuro.usp.br/labvirt/

Biblioteca Brasilianna Guita e José Mindlin

Universidade de São Paulo (USP)

http://www.bbm.usp.br

Atualmente, cerca de 3.000 títulos da Biblioteca Mindlin estão disponíveis, para livre acesso, na Brasiliana USP. São diferentes tipos de materiais que abordam temas variados da história do Brasil. As coleções de livros de literatura e de história, mapas, iconografias, e uma coleção de periódicos dos séculos XIX e XX são particularmente significativos. O pesquisador pode consultar o material no próprio site ou fazer o download das obras.

BVCH Livros Brasileiros

Centro Edelstein

http://www.bvce.org.br/LivrosBrasileiros.asp

A Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro Edelstein disponibiliza na Internet, para acesso gratuito, livros já publicados, de autores brasileiros ou residentes no Brasil, em português ou outras línguas, de todas as disciplinas das ciências humanas. Os livros que integram o site se encontram esgotados e os direitos autorais retornaram aos autores, ou seus direitos autorais ainda se encontram em mãos das editoras, mas estas autorizaram a colocação no site.

BVCH Sociedade da Informação

Centro Edelstein

http://www.bvce.org.br/SociedadeInformacao.asp

Este site disponibiliza livros e artigos sobre a sociedade da informação em varias línguas. Todos os textos podem ser consultados em forma gratuita.

Centro Edelstein e iFHC

http://www.plataformademocratica.org/BuscaPublicacoes.aspx

A Biblioteca dispõe de um fundo documental especializado nos temas da Democracia na América Latina. Nesta seção você poderá ter livre acesso a nossa coleção de 20.000 títulos. Os títulos podem ser buscados por autor ou por palavras-chave no título do trabalho.

Portal Dia a Dia da Educação

Secretaria de Estado da Educação do Paraná

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/

http://multimeios.seed.pr.gov.br/resourcespace-seed/pages/home.php

Fábrica Virtual - LEC

UFRGS

http://www.lec.ufrgs.br/index.php/Fábrica_Virtual

http://www.uff.br/cdme/

Tradução ao português em parceria com a Fundação Lemann

https://www.coursera.org/

O Coursera é uma plataforma de ensino que realiza parcerias com as melhores universidades e instituições de ensino em todo o mundo, para oferecer cursos online e gratuitos a todos. Trabalhamos para que no futuro, todos tenham acesso a uma educação de qualidade a nível mundial, O Coursera promove a melhora na vida das pessoas, de suas famílias e das comunidades onde vivem através da educação.

Tradução ao português em parceria com a Fundação Lemann

https://pt.khanacademy.org/

A Khan Academy é uma organização que tem uma missão. Somos uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo de mudar a educação para melhor, fornecendo educação de qualidade internacional para todos, em qualquer lugar. Todos os recursos do site estão disponíveis para todos. Não importa se você é aluno, professor, aluno a distância, diretor, adulto voltando à sala de aula após 20 anos ou um leigo interessado que procura uma mãozinha em biologia básica. Os materiais e recursos da Khan Academy estão disponíveis para você inteiramente de graça.

Mit Media Lab, Fundação Lemann (tradução)

http://scratch.mit.edu

Com o Scratch, você pode programar suas próprias histórias interativas, jogos e animações - e compartilhar suas criações com outros membros da comunidade online. O Scratch ajuda os jovens a aprender a pensar de maneira criativa, refletir de maneira sistemática, e trabalhar de forma colaborativa - habilidades essenciais para a vida no século 21. Scratch é um projeto do grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do MIT. Ele é fornecido gratuitamente.

http://www.geekie.com.br/

Baseados no conceito de aprendizado adaptativo, usamos a tecnologia para personalizar o estudo de acordo com as características individuais de cada um. Com base nessa tecnologia, oferecemos soluções integradas para escolas, levando em conta as diferentes necessidades dos gestores, professores e alunos. Com isto, o aluno é continuamente desafiado e incentivado de acordo com suas habilidades atuais, de modo que sua evolução seja constante. Nosso Propósito: Melhorar o aprendizado, tornando-o mais rápido, mais eficiente e mais prazeroso, sempre respeitando a individualidade e a liberdade de cada um na sua melhor forma de aprender, inspirando assim cada indivíduo a realizar seu potencial e atingir seus sonhos e contribuindo para elevar o nível da educação no Brasil e no mundo.

Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação - CINTED - UFRGS

http://cesta2.cinted.ufrgs.br/xmlui/

Este portal está usando o Manakin, uma nova facilidade criada pela Biblioteca da Universidade do Texas A&M. University. A interface pode ser extensivamente modificada pelos "Aspectos" e "Temas" baseado em XSL.

RNP

http://feb.ufrgs.br/

O Serviço Experimental Federação Educa Brasil (SE-FEB) a ser oferecido pela RNP consiste em disponibilizar uma infraestrutura nacional para confederação de repositórios de objetos de aprendizagem (OA) visando o reuso de OAs a partir de um único ponto de busca. Portanto, o SE-FEB prove mecanismos para integrar vários repositórios de OAs, através da recuperação de seus metadados, tornando-os acessíveis por um sistema de busca global. Assim, o serviço FEB destina-se basicamente a qualquer instituição educacional ou de pesquisa que deseje expandir o reuso e/ou compartilhar seus repositórios de OAs além da própria instituição que os criou.

Biblioteca Nacional Digital

Fundação Biblioteca Nacional

http://bndigital.bn.br/

A BNDigital materializa duas das tradicionais missões das bibliotecas nacionais: preservar a memória cultural e proporcionar o amplo acesso às informações contidas em seu acervo. Ao ser criada, a BNDigital tinha propósitos bem definidos que ainda se mantêm como objetivos de sua existência, são eles:- Ser fonte de excelência para a informação e a pesquisa; - Ser veículo disseminador da memória cultural brasileira; - Proporcionar conteúdo atualizado e de interesse dos usuários; - Alcançar públicos cada vez maiores, neutralizando as barreiras físicas; - Atender interesses das diversas audiências (pesquisadores profissionais, estudantes, público “leigo”);- Preservar a informação através de sua disseminação; - Preservar os documentos originais evitando o manuseio desnecessário; - Ajudar instituições parceiras na preservação e acesso à memória documental brasileira; - Reunir e completar virtualmente coleções e fundos dispersos fisicamente em diversas instituições; - Aumentar os conteúdos em língua portuguesa disponíveis na web; e - Replicar para instituições interessadas através de cursos, estágios e treinamentos as tecnologias, normas e padrões adotados na gestão de conteúdos digitais.

Fundação Oswaldo Cruz

http://www.arca.fiocruz.br/

O Repositório Institucional(RI) da Fiocruz (ARCA), é mantido pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), da Fundação Oswaldo Cruz, para dar visibilidade à produção cientifica e intelectual da Fiocruz (reunindo-a em um único ponto de acesso, com texto completo) e estimular a mais ampla circulação do conhecimento, fortalecendo o compromisso institucional com o livre acesso da informação cientifica em saúde, além de conferir transparência e incentivar a comunicação científica entre pesquisadores, educadores, acadêmicos, gestores, alunos de pós-graduação, bem como toda a sociedade civil. Missão: Reunir, preservar e disponibilizar a produção intelectual da Fiocruz de forma mais ampla, em consonância com o movimento de livre acesso à informação científica. Objetivo: Reunir e dar visibilidade à produção técnico-científica da Fiocruz em acesso aberto.

Sistema de Ensino CNEC

http://noas.com.br/

O NOAS é um núcleo de computação aplicada, destinado ao desenvolvimento de objetos de aprendizagem significativa, estruturados em simulações computacionais de fenômenos. Nesse cenário, foi criado o NOAS com a proposta de desenvolver objetos que contribuam para uma aprendizagem significativa. Esses atividades são baseadas em simulações computacionais (applets Java, animações em flash, realidade virtual) que permitem ao aprendiz a interação necessária à compreensão dos fenômenos estudados. A equipe do NOAS é constituída por educadores, especialistas em softwares, engenheiros, que se utilizam da tecnologia digital como elemento potencializador do processo de ensino e aprendizagem. Uma biblioteca virtual de aplicativos de diversas áreas, sob a concepção de software livre, acaba de ser lançada pelo NOAS - Galileu. Professores terão em suas mãos um fantástico material que, poderá propiciar o aprendizado que todos desejamos: significativo, na concepção mais profunda da palavra.

Ensino de Línguas Online (ELO)

Sistema de Autoria Aberto (SAA) popularmente chamado "ELO em Nuvem" https://www.elo.pro.br/cloud/index.php O ELO em Nuvem é um sistema de autoria e (co)produção de Recursos Educacionais Abertos (REA) que serve também como repositório digital de materiais e atividades em formatos variados, como: Hipertexto, Quiz, Jogo da Memória, Cloze, Sequência, Vídeo, entre outros.

Biblioteca Digital do Centro de Trabalho Indigenista

Centro de Trabalho Indigenista (CTI)

http://bd.trabalhoindigenista.org.br/

Nessa seção você terá acesso a links de destaque para a Biblioteca Digital do Centro de Trabalho Indigenista (Bd). A Bd está sendo lançada em versão piloto e nela podem ser encontrados registros de documentos, fotos, vídeos, livros, objetos de cultura material, entre outros registros, a respeito dos Povos Indígenas junto aos quais atuamos, tanto do Acervo próprio do CTI, como de outras acervos de instituições levantadas pelo CTI.

Repositório SaberCom da FURG

http://www.sabercom.furg.br/

O Repositório SaberCom promove o livre acesso aos objetos digitais de aprendizagem criados para os cursos de graduação, especialização, aperfeiçoamento e extensão oferecidos na modalidade de Ensino à Distância pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A missão do SaberCom é democratizar o acesso a estes objetos digitais e fomentar o uso, reuso e a criação de novos materiais educacionais digitais voltados ao aprimoramento do ensino e da pesquisa. Através deste espaço, a Secretaria de Educação a Distância (SEaD) da FURG estimula o compartilhamento de saberes entre instituições de ensino e pesquisa, além de incentivar a cooperação criativa e intelectual entre professores, alunos e pesquisadores.

Recursos Educacionais Abertos para Leitura e Produção de Textos nas Licenciaturas (REALPTL)

http://realptl.letras.ufmg.br/realptl/

O projeto Recursos Educacionais Abertos para Leitura e Produção de Textos nas Licenciaturas (REALPTL) desde 2014 vem desenvolvendo pesquisa em torno de materiais didáticos existentes para o ensino superior e, com base em tal pesquisa, desenvolvimento de recursos educacionais abertos (REA) para contribuir nos multiletramentos de alunos, principalmente, dos cursos de licenciatura, ou seja, para a formação de professores. No ambiente REALPTL pode-se encontrar REA diversificados em língua portuguesa, espanhola e inglesa. O projeto está vinculado à Faculdade de Letras da UFMG e conta com participação de membros de outras instituições, como UFTM, UENF, UFBA, entre outras. Como parte dos objetivos de extensão previstos no projeto, busca-se também difundir a metodologia de criação de REA entre professores da educação básica, por meio de oficinas. O projeto é aberto à colaboração de toda a comunidade, na criação, uso, adaptação e compartilhamento dos REA do site, que são licenciados em Creative Commons By.

Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais (MEC RED)

http://plataformaintegrada.mec.gov.br

Plataforma criada a partir de uma iniciativa do Ministério da Educação para reunir e disponibilizar de forma centralizada os Recursos Educacionais Digitais de diversos portais do Brasil. Seu código-fonte está disponível de forma aberta e foi desenvolvida numa parceria coletiva entre: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professoras(es) da Educação Básica de todo o Brasil. Tem como objetivo ser um ambiente de busca, interação e colaboração entre professoras(es). Em seus Termos de Uso, declara que os conteúdos devem ser preferencialmente REA e que estão disponíveis sob licença Creative Commons do tipo CC BY-SA, a não ser em casos em que seja especificado de outra forma.

Repositório Digital Tatu

http://sistemas.bage.unipampa.edu.br/tatu/

Este repositório digital é fruto das iniciativas do projeto “As Políticas Públicas de Formação de Professores em impressos pedagógicos: O caso da Revista do Ensino do Rio Grande do Sul (1951-1978)”, que desde 2015 tem desenvolvido ações que permitiram a digitalização e disponibilização online de algumas edições da Revista do Ensino do Rio Grande do Sul. A partir de 2018, situado no contexto do projeto “Educação, História e Políticas na região de abrangência da Universidade Federal do Pampa” e como resultado dos esforços do Grupo de Estudos em Educação, História e Narrativas (GEEHN), a proposta foi ampliada com a disponibilização de versões digitais de outros acervos e a criação do Repositório Digital Tatu. Assim, este espaço tem como objetivo inventariar fontes de pesquisa relacionadas à história da educação, compondo um acervo digital acessível para outros pesquisadores. Além disso, imagina-se auxiliar na preservação e divulgação destes materiais.

Biociências em sinais do Programa de Pós Graduação em Ciências e Biotecnologia - PBBI http://biocinais.uff.br/ O Biocinais é um portal digital que distribui materiais abertos por meio de tecnologias midiáticas, denominados objetos de divulgação científica (ODC) que permite transpor informações com conteúdos bilíngues, como: Português e Libras. A proposta se aplica como acervo digital para cursos e treinamentos, publicações de conteúdos técnico científico do Programa de Pós Graduação em Ciências e Biotecnologia (PPBI) da Universidade Federal Fluminense (UFF) com recursos disponibilizados na web para professores, alunos da graduação e pós-graduação no intuito de promover acesso, compartilhamento, uso e reuso de recursos pela internet.

PROEDU - Repositório de Recursos Educacionais Abertos para Educação Profissional e Tecnológica

http://proedu.rnp.br Repositório de Recursos Educacionais Abertos (REA) para Educação Profissional e Tecnológica vinculado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC), hospedado no sistema da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) que tem por finalidade reunir os variados recursos educacionais digitais produzidos pela Rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a fim de facilitar o acesso, compartilhá-los publicamente e preservar a memória técnica e intelectual da Rede EPT. O público-alvo são alunos, professores e gestores de instituições de ensino e pesquisa, publicas e privadas.

uma livraria francesa oferece livros electrónicos científicos gratuitos em português :

https://www.editions-saphira.com/categorie-produit/ebooks+/libros-electronicos-gratuitos/

Estes livros electrónicos provêm do Instituto de Investigação para o Desenvolvimento (IRD, um instituto público) e do sítio OpenEdition Press.

Os temas dos e-books são : Arqueologia, sociologia, literatura, ecologia